UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Утечка в Пентагоне. Минобороны Британии заявило о "серьезном уровне неточности"

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 20:32
Утечка в Пентагоне. Минобороны Британии заявило о
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министерство обороны Великобритании заявило, что в получившей широкую огласку утечке предполагаемой секретной информации США есть серьезный уровень неточности. Об этом заявил представитель Минобороны Британии, передает Twitter британского ведомства.

"Широко освещаемая утечка предполагаемой секретной информации США демонстрирует серьезный уровень неточности, – заявил представитель министерства обороны Великобритании. – Читатели должны быть осторожны, принимая за чистую монету обвинения, которые могут распространять дезинформацию".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что "причин для переживаний нет".

Читайте также: Слив документов Пентагона: что известно и какие риски для Украины

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон Великобритания утечка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 