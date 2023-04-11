Утечка в Пентагоне. Минобороны Британии заявило о "серьезном уровне неточности"

Министерство обороны Великобритании заявило, что в получившей широкую огласку утечке предполагаемой секретной информации США есть серьезный уровень неточности. Об этом заявил представитель Минобороны Британии, передает Twitter британского ведомства.

"Широко освещаемая утечка предполагаемой секретной информации США демонстрирует серьезный уровень неточности, – заявил представитель министерства обороны Великобритании. – Читатели должны быть осторожны, принимая за чистую монету обвинения, которые могут распространять дезинформацию".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что "причин для переживаний нет".