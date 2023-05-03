В Стамбуле пройдет встреча замов министров обороны Украины и РФ по зерновому соглашению

На 5 мая запланирована встреча в Стамбуле на уровне заместителей министров обороны Турции, России и Украины, предполагается обсуждение продления зерновой инициативы. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

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Ранее Акар провел встречи с главой минобороны страны-агрессора Сергеем Шойгу в Москве и с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в Турции.

По его словам, "в ходе обеих встреч обсуждалась тема зернового коридора" и стороны поддержали предложение Турции о проведении 5 мая в Стамбуле встречи по данному вопросу на уровне замминистров обороны, на которой, как сказал Акар, "планируется обсудить и ряд других вопросов".

"Надеемся, что зерновое соглашение будет продлено без проволочек, потому что эта инициатива важна не только для мира и стабильности в регионе, но и для удовлетворения продовольственных потребностей нуждающихся стран", – сказал глава минобороны Турции.

Россия грозит 18 мая выйти из Черноморской зерновой инициативы.

23 апреля министры сельского хозяйства стран Большой семерки призвали к продлению, полной реализации и расширению Черноморской зерновой инициативы.

С 10 апреля Россия приостановила регистрацию флота для участия в зерновой инициативе и отказалась работать по планам украинских портов. Это фактически приостановило вхождение новых судов в рамках зерновой инициативы.

17-18 апреля в территориальных водах Турции не состоялось ни одной инспекционной проверки. Их удалось разблокировать только после личного визита вице-премьера Украины в Турцию.

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Сергій Бережний

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