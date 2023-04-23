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Большая семерка призвала к продолжению, полной реализации и расширению зернового коридора

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 08:18
Большая семерка призвала к продолжению, полной реализации и расширению зернового коридора - Фото
Фото: EPA

Страны Большой семерки (G7) в воскресенье, 23 апреля, призвали к продлению, полной реализации и расширению Черноморской зерновой инициативы. Об этом говорится в коммюнике министров сельского хозяйства G7 по итогам их встречи в японском городе Миядзаки.

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Министры заявили, что признают важность "путей солидарности", позволяющих Украине экспортировать аграрную продукцию через западную границу; гуманитарной программы Grain from Ukraine по поставкам украинского зерна в страны, находящиеся на грани голода; а также Черноморской зерновой инициативы, также известной как зерновой коридор.

"В этом контексте мы решительно поддерживаем полное внедрение и расширение Черноморской зерновой инициативы. Мы осуждаем попытки России использовать пищу как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения", – говорится в заявлении.

Министры также подтвердили, что западные санкции будут проектироваться так, чтобы не затрагивать российский сектор удобрений и продовольствия.

Во встрече G7 в онлайн-режиме принял участие министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Во время выступления он попросил помочь Украине с разминированием сельскохозяйственных земель.

Он также рассказал, что с начала войны уже экспортировано около 59 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

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Андрій Водяний
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