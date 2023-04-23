Большая семерка призвала к продолжению, полной реализации и расширению зернового коридора

Страны Большой семерки (G7) в воскресенье, 23 апреля, призвали к продлению, полной реализации и расширению Черноморской зерновой инициативы. Об этом говорится в коммюнике министров сельского хозяйства G7 по итогам их встречи в японском городе Миядзаки.

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Министры заявили, что признают важность "путей солидарности", позволяющих Украине экспортировать аграрную продукцию через западную границу; гуманитарной программы Grain from Ukraine по поставкам украинского зерна в страны, находящиеся на грани голода; а также Черноморской зерновой инициативы, также известной как зерновой коридор.

"В этом контексте мы решительно поддерживаем полное внедрение и расширение Черноморской зерновой инициативы. Мы осуждаем попытки России использовать пищу как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения", – говорится в заявлении.

Министры также подтвердили, что западные санкции будут проектироваться так, чтобы не затрагивать российский сектор удобрений и продовольствия.

Во встрече G7 в онлайн-режиме принял участие министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Во время выступления он попросил помочь Украине с разминированием сельскохозяйственных земель.

Он также рассказал, что с начала войны уже экспортировано около 59 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

Россия грозит выйти из Черноморской зерновой инициативы 18 мая.

С 10 апреля Россия приостановила регистрацию флота для участия в зерновой инициативе и отказалась работать по планам украинских портов. Это фактически приостановило вхождение новых судов в рамках зерновой инициативы.

17-18 апреля в территориальных водах Турции не состоялось ни одной инспекционной проверки. Их удалось разблокировать только после личного визита вице-премьера Украины в Турцию.

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Андрій Водяний

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