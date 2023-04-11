UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия нарушила условия зерновой инициативы и создала критическую ситуацию – замминистра

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 17:54
Россия нарушила условия зерновой инициативы и создала критическую ситуацию – замминистра - Фото
Зерновоз в Босфоре (Фото - EPA)

Россия нарушила условия соглашения в рамках Черноморской зерновой инициативы, что сделало ситуацию "критической". Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков журналистам The Guardian.

Васьков отметил, что соглашение о морском экспорте зерна по Черному морю находится в "критической ситуации" из-за действий России.

По его словам, проверки судов, участвующих в Черноморской инициативе, 11 апреля были сорваны российской стороной.

Украина в соответствии с соглашением предоставила названия трех подлежащих проверке сухогрузов-зерновозов. Однако представители России просто вычеркнули эти суда из списков на проверку и поставили вместо них другие, ожидающие своей очереди. В результате, как утверждает Васьков, ни одно из судов не смогло продолжать движение, что равносильно фактическому введению блокады со стороны России.

"У нас критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы и решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", – заявил Васьков.

Он считает, что если ситуация не будет быстро разрешена, рост мировых цен на продукты может составить до 15%. При этом украинские фермеры будут вынуждены снова, как и прошлым летом, складировать зерно, а это приведет к серьезным финансовым потерям.

Васьков сообщил, что Украина уже подняла перед Турцией и ООН вопрос о нарушении соглашения Россией.

  • 9 декабря 2022 года Зеленский обвинил Россию в торможении работы Черноморской зерновой инициативы. Некоторые суда с украинским зерном вынуждены ждать проверку более месяца.

Читайте также: Разбор | "Ключ лежит в Анкаре". Сможет ли зерновая сделка работать без России

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экспорт зерна зерновой коридор зерновое соглашение юрий васьков зерновая инициатива
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 