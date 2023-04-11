Россия нарушила условия зерновой инициативы и создала критическую ситуацию – замминистра

Россия нарушила условия соглашения в рамках Черноморской зерновой инициативы, что сделало ситуацию "критической". Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков журналистам The Guardian.

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Васьков отметил, что соглашение о морском экспорте зерна по Черному морю находится в "критической ситуации" из-за действий России.

По его словам, проверки судов, участвующих в Черноморской инициативе, 11 апреля были сорваны российской стороной.

Украина в соответствии с соглашением предоставила названия трех подлежащих проверке сухогрузов-зерновозов. Однако представители России просто вычеркнули эти суда из списков на проверку и поставили вместо них другие, ожидающие своей очереди. В результате, как утверждает Васьков, ни одно из судов не смогло продолжать движение, что равносильно фактическому введению блокады со стороны России.

"У нас критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы и решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", – заявил Васьков.

Он считает, что если ситуация не будет быстро разрешена, рост мировых цен на продукты может составить до 15%. При этом украинские фермеры будут вынуждены снова, как и прошлым летом, складировать зерно, а это приведет к серьезным финансовым потерям.

Васьков сообщил, что Украина уже подняла перед Турцией и ООН вопрос о нарушении соглашения Россией.

9 декабря 2022 года Зеленский обвинил Россию в торможении работы Черноморской зерновой инициативы. Некоторые суда с украинским зерном вынуждены ждать проверку более месяца.

В феврале 2023 года экспорт зерна из Украины установил военный рекорд.

2 марта в Госдепе США заявили, что G20 должен привлечь РФ к ответственности за блокирование зернового коридора.

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Сергій Бережний

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