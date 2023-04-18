"Хотят нас ликвидировать". Зеленский "разозлил" Гутерриша, пишет WP со ссылкой на "слив"
8 марта 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш якобы "был взбешен" во время встречи в Киеве и "чуть не улыбался", когда речь заходила о территориальной целостности Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на "слитые" разведданные.
По документам, Гутерриш якобы сказал своему пресс-секретарю Стефану Дюжаррику, что он "действительно взбешен" из-за неожиданной публичной церемонии награждения украинских защитниц.
Как сообщили помощники генсека, президент Владимир Зеленский без уведомления устроил это событие. Позже он опубликовал фото и видео церемонии, из которых следует, пишет издание, что Гутерриш "приветствует военнослужащих с одной стороны российско-украинской войны".
Согласно одному из документов, Гутерриш "подчеркнул, что пытался не улыбаться все время" во время пресс-конференции в Киеве. На ней он выражал поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Украины.
В документе присутствует разговор, в котором Гутерриш якобы сказал своему представителю, что он поехал в Украину, чтобы помочь, "но украинцы делают все, чтобы нас (вероятно, речь идет об ООН. — Ред.) ликвидировать".
В интервью Дюжаррик подтвердил: генсек был "действительно неприятно удивлен", что церемонию награждения в Киеве включили без предварительных консультаций. Однако он категорически отрицает использование термина "ликвидировать", пишет издание.
Реакции офиса Гутерриша пока нет.
- 13 апреля 2023 года Euronews написали, что в США считают, что Гутерриш "идет на поводу у Кремля".
- 18 апреля министр обороны США заявил, что в течение 45 дней будут готовы выводы по утечке разведданных.
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