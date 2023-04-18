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"Хотят нас ликвидировать". Зеленский "разозлил" Гутерриша, пишет WP со ссылкой на "слив"

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 15:42
Антониу Гутерриш (Фото: Getty Images)

8 марта 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш якобы "был взбешен" во время встречи в Киеве и "чуть не улыбался", когда речь заходила о территориальной целостности Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на "слитые" разведданные.

По документам, Гутерриш якобы сказал своему пресс-секретарю Стефану Дюжаррику, что он "действительно взбешен" из-за неожиданной публичной церемонии награждения украинских защитниц.

Как сообщили помощники генсека, президент Владимир Зеленский без уведомления устроил это событие. Позже он опубликовал фото и видео церемонии, из которых следует, пишет издание, что Гутерриш "приветствует военнослужащих с одной стороны российско-украинской войны".

Согласно одному из документов, Гутерриш "подчеркнул, что пытался не улыбаться все время" во время пресс-конференции в Киеве. На ней он выражал поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Украины.

В документе присутствует разговор, в котором Гутерриш якобы сказал своему представителю, что он поехал в Украину, чтобы помочь, "но украинцы делают все, чтобы нас (вероятно, речь идет об ООН. — Ред.) ликвидировать".

В интервью Дюжаррик подтвердил: генсек был "действительно неприятно удивлен", что церемонию награждения в Киеве включили без предварительных консультаций. Однако он категорически отрицает использование термина "ликвидировать", пишет издание.

Реакции офиса Гутерриша пока нет.

  • 13 апреля 2023 года Euronews написали, что в США считают, что Гутерриш "идет на поводу у Кремля".
  • 18 апреля министр обороны США заявил, что в течение 45 дней будут готовы выводы по утечке разведданных.

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Артем Джеріпа
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Антониу Гутерриш ООН скандал слив разведданные
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