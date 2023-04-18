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В Украине обнаружены ЗРК SA-23, РФ планировала экспортировать их в Египет – WP

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 12:36
В Украине обнаружены ЗРК SA-23, РФ планировала экспортировать их в Египет – WP - Фото
Абдель Фатах Ас-Сиси и Владимир Путин в 2019 году (фото – ЕРА)

Издание The Washington Post со ссылкой на скомпрометированные документы Минобороны США сообщило, что американская разведка с 24 февраля 2022 года обнаружила на поле боя в Украине четыре батареи российских ракетно-зенитных комплексов SA-23 (по классификации НАТО; это С-300ВМ. — ред.), которые, вероятно, предназначались для экспорта в Египет.

В частности, в слитом документе, подлинность которого не подтверждена, говорится, что Каир якобы подписал с Москвой соглашение на импорт четырех батарей С-300ВМ. При этом первые две батареи были доставлены в Египет в 2020-2021 годах.

Там отмечается, что американская радиоэлектронная разведка во время полномасштабной войны обнаружила в Украине эти ЗРК, которые, "вероятно", предназначались для экспорта в Египет.

В документе не говорится, вернул ли Египет эти две системы России для использования в войне против Украины.

Издание отмечает, что Москва и Каир имеют долгую историю военного и торгового сотрудничества. В то же время ежегодно Египет получал военную помощь от США в размере $1 млрд.

Бывший чиновник Совета национальной безопасности при администрации 44-го президента США Барака Обамы, работавший на Ближнем Востоке, объяснил WP, что Египет "использует Россию, чтобы подтолкнуть США к оказанию большей поддержки".

"После резни в Рабаа в 2013 году и военного переворота во главе с Ас-Сиси, заставившего правительство пересмотреть помощь Египту, Каир заявил, что может обратиться к России, и эта угроза нашла отклик у некоторых высокопоставленных чиновников того времени", – сказал собеседник. 

Кроме того, в 2022 году Россия начала строительство первой в Египте атомной электростанции, а недавно подписала соглашение о строительстве железнодорожной мастерской в Египте.

Читайте также: Египет "передумал" поставлять боеприпасы в Россию и теперь делает снаряды для Украины – WP

Мілана Головань
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