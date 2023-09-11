"Он не понимает". Зеленский ответил на заявления Лулы о необходимости компромиссов с РФ

Если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, известный заявлениями в пользу России, не будет поддерживать Украину, он будет автоматически выступать на стороне страны-оккупанта, "даже если не хочет этого". В таком стиле ответил на просьбу CNN оценить высказывания Лулы президент Владимир Зеленский.

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Вопрос Фарида Закарии звучал так: "Президент Бразилии Лула сказал, что Украине нужно избавиться от менталитета холодной войны и пойти на компромисс, и даже принять, что некоторые территории должны отойти к России. Что вы отвечаете таким людям?"

Зеленский начал дипломатично: сказал, что "прежде всего он [Лула] имеет собственную позицию, и это его право; люди свободны, и они выражают свою позицию по всему миру". Однако, по его словам, Лула "не понимает, что позиция Путина – не остановить войну".

"Его позиция – продолжать войну, разделить Европу, не иметь сильного европейского континента", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, один премьер на его вопрос, почему правительство ее страны поддерживает Украину, ответила, что "люди, которые поняли Путина, должны сделать выбор: поддерживать Украину или поддерживать Россию".

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"На самом деле других вариантов не существует", – сказал президент. Когда интервьюер переспросил: "Никаких промежуточных вариантов?", глава государства добавил: "Нет промежуточных вариантов. Это правда. Это вопрос времени, когда вы это поймете и признаете".

Зеленский подчеркнул: если Лула не поддерживает Украину, "он будет поддерживать Россию, даже если он не хочет".

"Я не знаю, что он имел в виду. Он сказал, что мы должны остановить войну и найти компромисс. Компромиссы возможны только с теми, кто готов идти на них, кто открыт к компромиссам по другим вопросам. Вы когда-то видели компромиссы от Путина в других ситуациях? Кто-то видел? В Чечне, в Грузии, в Молдове? Он оккупировал территории всех этих стран, он разделил все эти народы", – резюмировал президент.

Зеленский неоднократно говорил, что переговоров с Путиным он не будет вести.

В апреле 2023 года Лула заявил, что "решение о войне приняли две страны" – Россия и, по его мнению, Украина, а также обвинил США и Европу в ее затягивании из-за помощи украинцам.

По его словам, "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.

10 сентября Лула сказал, что его правительство, несмотря на ратификацию Бразилией Римского устава и обязательство выполнять решение Международного уголовного суда, не арестует российского диктатора Владимира Путина в случае визита на саммит G20 в 2024 году.

В Госдепе США не считают, что кто-то арестует Путина пока он глава государства.

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