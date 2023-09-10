"Его не арестуют". Президент Бразилии пригласит Путина на следующий саммит G20

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна, вопреки ратификации Римского устава и обязательства выполнять решения Международного уголовного суда, не собирается арестовывать российского диктатора Владимира Путина в случае визита. Об этом он сказал в интервью индийскому изданию Firstpost.

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17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за депортацию детей из Украины. Главный прокурор суда Карим Хан заявил, что выданный в Гааге ордер на арест Путина – пожизненный.

После этого Путин ни разу не выезжал за пределы России, но в Бразилию, по словам Лулы, он может приехать, если захочет.

"Что я могу сказать вам: если я буду президентом Бразилии и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют", – сказал Лула.

Он также добавил, что G20 является форумом для обсуждения экономических вопросов, а не политики.

"Поэтому мы не хотели здесь в Индии обсуждать войну между Украиной и Россией. Это не соответствующий форум для этого", – сказал бразильский президент.

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Он считает, что "позвать Путина и Зеленского за стол переговоров" можно было бы на Генеральной ассамблее ООН.

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что переговоров с Путиным он не будет вести.

В Госдепе США не считают, что кто-то арестует Путина пока он глава государства.

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