В Госдепе США не считают, что кто-то арестует Путина, пока он глава государства

В Государственном департаменте США не считают, что российский диктатор Владимир Путин будет арестован, пока он возглавляет государство. Об этом сказала представитель Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет ван Скаак в интервью Бабелю.

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"Национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства. Но вряд ли кто-нибудь будет арестовывать Путина, пока он глава государства. Если он окажется под стражей иностранного суда, МКС или украинской специальной палаты, то скорее всего это произойдет потому, что он больше не будет главой государства", – сказала ван Скаак.

Она подчеркнула, что при это ничто не мешает начать расследование против Путина, подготовить обвинительные акты против него и других представителей российской власти, особенно против должностных лиц министерства обороны РФ, которые планировали и осуществляли агрессивную войну, но не имеют иммунитета.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины.

17 марта 2023 года МУС Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что выданный в Гааге ордер на арест Путина – пожизненный.

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