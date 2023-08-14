RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Держдепі США не вважають, що хтось заарештує Путіна, доки він глава держави

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 22:27
У Держдепі США не вважають, що хтось заарештує Путіна, доки він глава держави - Фото
Бет ван Скаак (Фото: EPA)

У Державному департаменті США не вважають, що російського диктатора Володимира Путіна заарештують, доки він очолює державу. Про це сказала представниця Держдепу США з глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак в інтерв'ю Бабелю.

"Національні суди не можуть подолати імунітет глави держави. Але навряд чи хтось заарештовуватиме Путіна, доки він глава держави. Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то швидше за все це станеться тому, що він більше не буде главою держави", – сказала ван Скаак.

Вона наголосила, що при цьому ніщо не заважає розпочати розслідування проти Путіна, підготувати обвинувальні акти проти нього та інших представників російської влади, особливо проти посадових осіб міністерства оборони РФ, які планували та здійснювали агресивну війну, але не мають імунітету.

  • 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України.
  • Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт Путіна – довічний.

Читайте також: Європарламент закликав МКС видати ордер на арешт Лукашенка за викрадення дітей

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
володимир путінмксгаагаБет Ван Скаак
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 