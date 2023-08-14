У Держдепі США не вважають, що хтось заарештує Путіна, доки він глава держави

У Державному департаменті США не вважають, що російського диктатора Володимира Путіна заарештують, доки він очолює державу. Про це сказала представниця Держдепу США з глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак в інтерв'ю Бабелю.

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"Національні суди не можуть подолати імунітет глави держави. Але навряд чи хтось заарештовуватиме Путіна, доки він глава держави. Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то швидше за все це станеться тому, що він більше не буде главою держави", – сказала ван Скаак.

Вона наголосила, що при цьому ніщо не заважає розпочати розслідування проти Путіна, підготувати обвинувальні акти проти нього та інших представників російської влади, особливо проти посадових осіб міністерства оборони РФ, які планували та здійснювали агресивну війну, але не мають імунітету.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України.

17 березня 2023 року МКС Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт Путіна – довічний.

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