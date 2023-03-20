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Ордер на арест Путина выдан пожизненно – Гаага

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 12:20
Ордер на арест Путина выдан пожизненно – Гаага - Фото
Карим Хан (фото - ЕРА)

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что выданный в Гааге ордер на арест российского диктатора Владимира Путина – пожизненный. Такие слова прозвучали в эфире BBC Radio 4.

"Люди, где бы они ни находились, должны понимать, что есть закон и что с властью приходит ответственность. Для военных преступлений нет срока давности", — сказал он.

Хан уточнил, что ордер на арест может быть отозван только в том случае, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.

  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины.
  • Украина говорит о 16 000 депортированных детей, международные следователи оценили их число примерно в 6000 по состоянию на февраль 2023 года.

Читайте также: Медведев пугает МУС ракетным ударом за ордер на арест Путина. В Гааге отреагировали

Євген Пилипенко
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война военные преступления гаага мус ордер Карим Хан
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