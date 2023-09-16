Немцев спросили, "должен ли Запад вынудить Киев уступить РФ земли ради мира" — итог опроса

Поровну разделились немцы, когда Мангеймская исследовательская группа по выборам провела опрос для канала ZDF с вопросом "Должен ли Запад принудить Украину уступить часть территории России ради установления мира?"

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41% респондентов в Германии считают, что официальный Киев якобы должен смириться с территориальными потерями (то есть, капитулировать), "если это поможет положить конец войне".

43% опрошенных высказались за то, чтобы Запад до конца поддерживал Украину в деоккупации всех территорий.

При этом большинство немцев сомневается в дипломатическом решении войны: 56% не верят, что здесь поможет дипломатия, а меньшинство – 41% – полагают, что это возможно.

Опрос проведен 12—14 сентября 2023 года по телефону с 1201 случайно выбранным немецким гражданином от 18 лет. Погрешность – не выше 3%. Полная методология здесь.

Весной 2023 года Шольц резко ответил тем, кто в Германии призывает перестать помогать Украине оружием, но по состоянию на середину сентября не хочет вооружать ВСУ крылатыми ракетами Taurus.

9 сентября 2023 года клуб G20 принял совместную декларацию на саммите в Индии: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.

Украина заявила, что с таким коммюнике клубу "нечем гордиться": МИД показал свою версию декларации, которая отражала бы реалии.

В декларации G20 в Индонезии в ноябре 2022-го речь шла об агрессии РФ против Украины. На этот раз ничего такого в документе нет.

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