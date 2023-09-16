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Німців запитали, "чи має Захід змусити Київ поступитися РФ землями заради миру": підсумок опитування

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 21:09
Німців запитали,
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Порівну розділилися німці, коли Мангеймська дослідницька група з виборів провела опитування для каналу ZDF з питанням "Чи має Захід змусити Україну поступитися частиною території Росії задля встановлення миру?"

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41% респондентів у Німеччині вважають, що офіційний Київ нібито має змиритися з територіальними втратами (тобто, капітулювати), "якщо це допоможе покласти край війні".

43% опитаних висловилися за те, щоби Захід до кінця підтримував Україну в деокупації всіх територій.

При цьому більшість німців сумніваються у дипломатичному вирішенні війни: 56% не вірять, що тут допоможе дипломатія, а меншість – 41% – вважають, що це можливо.

Опитування проведене 12—14 вересня 2023 року телефоном серед 1201 випадково обраного німецького громадянина від 18 років. Похибка – не вище 3%. Повна методологія тут.

Навесні 2023 року Шольц різко відповів тим, хто в Німеччині закликає перестати допомагати Україні зброєю, але станом на середину вересня не хоче озброювати ЗСУ крилатими ракетами Taurus.

  • 9 вересня 2023 року клуб G20 ухвалив спільну декларацію на саміті в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.
  • Україна заявила, що з таким комюніке клубу "нічим пишатися": МЗС показало свою версію декларації, яка відображала б реалії.
  • У декларації G20 в Індонезії в листопаді 2022-го йшлося про агресію РФ проти України. На цей раз нічого такого в документі немає.
Євген Пилипенко
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війнаНімеччинаопитуваннякапітуляціяумиротворення
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