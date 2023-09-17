Зеленский выступит в Сенате США и проведет встречу с фракциями обеих партий – СМИ

Президент Владимир Зеленский намерен 21 сентября выступить в Вашингтоне перед сенаторами США. Об этом сообщает CNN.

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По данным агентства, Зеленский выступит с речью во время встречи сенаторов от всех партий.

Как пишет Sky News со слов парламентского корреспондента издания PunchbowlNews Эндрю Дезидерио, лидер сенатского демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл проведут 21 сентября совместную встречу всех сенаторов с Зеленским.

Дезидерио также написал, что "Сенат проведет секретный брифинг по Украине в среду (20 сентября. – Ред)". По его данным, Сенат "намерен направить больше денег Украине в рамках законопроекта о временном финансировании в конце месяца".

CNN утверждает со ссылкой на источники, знакомых с планированием визита, что Зеленский также планирует несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке помимо переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Одной из его целей будет "попытка убедить страны, которые не заняли твердую позицию против войны, более решительно осуждать Россию".

15 сентября Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден намерен принять Владимира Зеленского в Вашингтоне сразу после возвращения из Нью-Йорка с Генеральной Ассамблеи ООН, то есть, 21 сентября.

После начала российского вторжения Зеленский уже был с визитом в Вашингтоне в декабре 2022 года. Анализ LIGA.net хода и итогов этого визита можно прочитать тут. Во время того визита Зеленский выступал в Конгрессе США.

хода и итогов этого визита можно прочитать тут. Во время того визита Зеленский выступал в Конгрессе США. 14 сентября Байден объявил о назначении на должность специального представителя по вопросам экономического обновления Украины бывшую главу Министерства торговли США Пенни Прицкер.

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