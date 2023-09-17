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Зеленський виступить у Сенаті США та проведе зустріч із фракціями обох партій – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
17.09.2023, 22:59
Зеленський виступить у Сенаті США та проведе зустріч із фракціями обох партій – ЗМІ - Фото
Виступ Володимира Зеленського у Конгресі США у грудні 2022 року (Фото - EPA)

Президент Володимир Зеленський має намір 21 вересня виступити у Вашингтоні перед сенаторами США. Про це повідомляє CNN.

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За даними агентства, Зеленський виступить із промовою під час зустрічі сенаторів від усіх партій.

Як пише Sky News зі слів парламентського кореспондента видання PunchbowlNews Ендрю Дезідеріо, лідер сенатської демократичної більшості Чак Шумер та лідер республіканської меншини Мітч Макконнелл проведуть 21 вересня спільну зустріч усіх сенаторів із Зеленським.

Дезідеріо також написав, що "Сенат проведе секретний брифінг щодо України в середу (20 вересня. – Ред)". За його даними, Сенат "має намір направити більше грошей Україні в рамках законопроєкту про тимчасове фінансування наприкінці місяця".

CNN стверджує з посиланням на джерела, знайомі з плануванням візиту, що Зеленський також планує кілька зустрічей з іншими світовими лідерами в Нью-Йорку, крім переговорів на полях Генеральної Асамблеї ООН. Однією з цілей буде "спроба переконати країни, які не зайняли тверду позицію проти війни, рішучіше засуджувати Росію".

15 вересня Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден має намір прийняти Володимира Зеленського у Вашингтоні відразу після повернення з Нью-Йорка з Генеральної Асамблеї ООН, тобто 21 вересня.

  • Після початку російського вторгнення Зеленський вже був із візитом у Вашингтоні у грудні 2022 року. Аналіз LIGA.net ходу та підсумків цього візиту можна прочитати тут . Під час візиту Зеленський виступав у Конгресі США.
  • 14 вересня Байден оголосив про призначення на посаду спеціального представника з питань економічного оновлення України колишнього голови Міністерства торгівлі США Пенні Пріцкер.

Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийВашингтонсенат СШАвізит
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