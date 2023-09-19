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Байден: Тільки Росія може негайно зупинити війну, водночас вона перешкоджає миру

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 18:48
Байден: Тільки Росія може негайно зупинити війну, водночас вона перешкоджає миру - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН, заявив, що Росія – єдина, хто має можливість негайно припинити війну в Україні, водночас вона ж і перешкоджає цьому.

За його словами, Сполучені Штати, подібно до інших західних союзників, хочуть, аби в Україні настав мир. Проте, додав Байден, "ніхто не хоче припинити війну більше, ніж Україна".

"Ми в найактивніший спосіб підтримуємо Україну в дипломатичному врегулюванні кризи для забезпечення сталого миру. Але лише на Росії лежить відповідальність за цю війну", – наголосив президент США.

Байден сказав, що лише Росія може зупинити війну проти України, проте не хоче цього робити і всіляко перешкоджає встановленню миру у світі.

"Ціна Росії за мир – це капітуляція України, територія України та діти України", – додав він.

Байден також заявив, що підтримка України – це інвестиція в майбутнє держав, які хочуть, аби "світ жив за правилами, якого дотримуються всі – великі та маленькі країни".

  • На сьогоднішньому засіданні Генасамблеї ООН буде присутній президент Володимир Зеленський.
  • Водночас там має бути й міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Зеленський, реагуючи на це, заявив: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".

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Мілана Головань
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