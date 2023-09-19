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Лавров буде із Зеленським за одним столом в ООН. Президент відреагував: Питання не до мене

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19.09.2023, 07:28
Лавров буде із Зеленським за одним столом в ООН. Президент відреагував: Питання не до мене - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на той факт, що на засіданні Ради Безпеки ООН разом із ним буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, цитує його Укрінформ.

За його словами, Україна не обирала такий формат.

"Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, це питання до них", — сказав глава держави.

У Раді Безпеки ООН 20 вересня проведуть відкриті дебати щодо війни Росії проти України. Москва відрядила на засідання Лаврова.

Зеленський прибув до США увечері 18 вересня.

  • 78 Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй відбудеться з 18 до 26 вересня 2023 року.
  • Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зустрінуться найближчими днями в США.
  • CNN повідомляв, що президент України має намір виступити у Вашингтоні перед сенаторами США.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаООНСергій Лавров
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