Лавров буде із Зеленським за одним столом в ООН. Президент відреагував: Питання не до мене

Президент Володимир Зеленський відреагував на той факт, що на засіданні Ради Безпеки ООН разом із ним буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, цитує його Укрінформ.

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За його словами, Україна не обирала такий формат.

"Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, це питання до них", — сказав глава держави.

У Раді Безпеки ООН 20 вересня проведуть відкриті дебати щодо війни Росії проти України. Москва відрядила на засідання Лаврова.

Зеленський прибув до США увечері 18 вересня.

78 Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй відбудеться з 18 до 26 вересня 2023 року.

Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зустрінуться найближчими днями в США.

CNN повідомляв, що президент України має намір виступити у Вашингтоні перед сенаторами США.

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