Лавров буде із Зеленським за одним столом в ООН. Президент відреагував: Питання не до мене
19.09.2023, 07:28
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський відреагував на той факт, що на засіданні Ради Безпеки ООН разом із ним буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, цитує його Укрінформ.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, Україна не обирала такий формат.
"Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, це питання до них", — сказав глава держави.
У Раді Безпеки ООН 20 вересня проведуть відкриті дебати щодо війни Росії проти України. Москва відрядила на засідання Лаврова.
Зеленський прибув до США увечері 18 вересня.
- 78 Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй відбудеться з 18 до 26 вересня 2023 року.
- Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зустрінуться найближчими днями в США.
- CNN повідомляв, що президент України має намір виступити у Вашингтоні перед сенаторами США.
Читайте також: "Я тоді просто зраджу їх". CBS запитав Зеленського, чи віддасть Україна РФ землі "в обмін на мир"
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі