UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лавров будет с Зеленским за одним столом в ООН. Президент отреагировал: Вопрос не ко мне

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 07:28
Лавров будет с Зеленским за одним столом в ООН. Президент отреагировал: Вопрос не ко мне - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на тот факт, что на заседании Совета Безопасности ООН вместе с ним будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, цитирует его Укринформ.

По его словам, Украина не выбирала подобный формат. 

"Если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, это вопрос к ним", — сказал глава государства.

В Совбезе ООН 20 сентября проведут открытые дебаты по поводу войны России против Украины. Москва прислала на заседание Лаврова. 

Зеленский прибыл в США вечером 18 сентября. 

  • 78 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций состоится с 18 по 26 сентября 2023 года.
  • Посол Израиля в Украине заявил, что Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретятся в ближайшие дни в США.
  • CNN сообщало, что президент Украины намерен выступить в Вашингтоне перед сенаторами США.

Читайте также: "Я тогда просто предам их". CBS спросил Зеленского, отдаст ли Украина РФ земли "в обмен на мир"

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийООНвойнаСергей Лавров
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 