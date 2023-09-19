Лавров будет с Зеленским за одним столом в ООН. Президент отреагировал: Вопрос не ко мне

Президент Владимир Зеленский отреагировал на тот факт, что на заседании Совета Безопасности ООН вместе с ним будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Украина не выбирала подобный формат.

"Если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, это вопрос к ним", — сказал глава государства.

В Совбезе ООН 20 сентября проведут открытые дебаты по поводу войны России против Украины. Москва прислала на заседание Лаврова.

Зеленский прибыл в США вечером 18 сентября.

78 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций состоится с 18 по 26 сентября 2023 года.

Посол Израиля в Украине заявил, что Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретятся в ближайшие дни в США.

CNN сообщало, что президент Украины намерен выступить в Вашингтоне перед сенаторами США.

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