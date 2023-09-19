Россияне считают, что все народы мира должны подчиняться им, но этого не будет – Дуда

Россияне считают, что все народы мира должны подчиняться им, но этого никогда больше не будет. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на 78-й Генассамблее ООН.

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Комментируя войну России против Украины и вспоминая предыдущие войны, которые начал Кремль, Дуда сказал: "Россияне показали свое настоящее лицо, они считают, что все народы должны подчиняться им, но этого никогда больше не будет".

По его словам, развязывая войну против Украины, российский диктатор Владимир Путин хотел восстановить Российскую империю и разделить мир, но у него ничего не вышло.

Дуда подчеркнул, что миру нужны смелые и дальновидные лидеры. В качестве примера такого лидера он привел экс-президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

"Лидер, десятки лет назад пытавшийся обратиться к политикам с предостережением об имперской политике России Владимира Путина", – вспомнил Дуда.

СПРАВКА. 10 апреля 2010 года произошла Смоленская катастрофа. Погибли все 96 находившихся на борту самолета человек, среди которых и тогдашний президент Лех Качинский с первой леди.



В 2011 году Международный авиационный комитет в Москве и польские расследователи пришли к выводу, что причиной аварии могла быть ошибка пилотов. Польша возложила ответственность на российских диспетчеров, но Москва этого не признала.



В 2016 г. Польша возобновила расследование аварии и запросила у России обломки самолета, однако Москва систематически отказывает, мотивируя это тем, что российское расследование катастрофы не завершено. В 2022 году Польша 10 апреля 2010 года произошла Смоленская катастрофа. Погибли все 96 находившихся на борту самолета человек, среди которых и тогдашний президент Лех Качинский с первой леди.В 2011 году Международный авиационный комитет в Москве и польские расследователи пришли к выводу, что причиной аварии могла быть ошибка пилотов. Польша возложила ответственность на российских диспетчеров, но Москва этого не признала.В 2016 г. Польша возобновила расследование аварии и запросила у России обломки самолета, однако Москва систематически отказывает, мотивируя это тем, что российское расследование катастрофы не завершено. В 2022 году Польша заявила , что причастность России к авиакатастрофе считается установленной.

В России отрицали заявление польской подкомиссии о взрыве на борту самолета президента Леха Качинского. Следственный комитет России заявил, что расследование не подтвердило эту версию.

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