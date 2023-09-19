Росіяни вважають, що всі народи світу мають підкорятися їм, але цього не буде – Дуда

Росіяни вважають, що усі народи світу мають підкорятися їм, але цього більше ніколи не буде. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на 78-й Генасамблеї ООН.

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Коментуючи війну Росії проти України й згадуючи попередні війни, які розпочав Кремль, Дуда сказав: "Росіяни показали своє справжнє обличчя, вони вважають, що усі народи мають підкорятися їм, але цього більше ніколи не буде".

За його словами, розв'язуючи війну проти України, російський диктатор Володимир Путін хотів відновити Російську імперію та розділити світ, але у нього нічого не вийшло.

Дуда наголосив, що світу потрібні сміливі та далекоглядні лідери. За приклад такого лідера він навів експрезидента Польщі Леха Качинського, який загинув в авіакатастрофі під Смоленськом у 2010 році.

"Лідер, який десятки років тому намагався звернутися до політиків із застереженням про імперську політику Росії Владіміра Путіна", – згадав Дуда.

ДОВІДКА. 10 квітня 2010 року сталася Смоленська катастрофа. Загинули всі 96 людей, які перебували на борту літака, серед яких і тодішній президент Лех Качинський із першою леді.



У 2011 році Міжнародний авіаційний комітет у Москві та польські розслідувачі дійшли висновку, що причиною аварії могла бути помилка пілотів. Польща поклала відповідальність на російських диспетчерів, але Москва цього не визнала.



2016 року Польща відновила розслідування аварії та запросила у Росії уламки літака, проте Москва систематично відмовляє, мотивуючи це тим, що російське розслідування катастрофи не завершене. У 2022 році Польща 10 квітня 2010 року сталася Смоленська катастрофа. Загинули всі 96 людей, які перебували на борту літака, серед яких і тодішній президент Лех Качинський із першою леді.У 2011 році Міжнародний авіаційний комітет у Москві та польські розслідувачі дійшли висновку, що причиною аварії могла бути помилка пілотів. Польща поклала відповідальність на російських диспетчерів, але Москва цього не визнала.2016 року Польща відновила розслідування аварії та запросила у Росії уламки літака, проте Москва систематично відмовляє, мотивуючи це тим, що російське розслідування катастрофи не завершене. У 2022 році Польща заявила , що причетність Росії до авіакатастрофи вважається встановленою.

У Росії заперечили заяву польської підкомісії про вибух на борту літака президента Леха Качинського. Слідчий комітет Росії заявив, що розслідування не знайшло підтвердження цієї версії.

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