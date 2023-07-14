РФ закрила консульство Польщі у Смоленську. Варшава: Заперечення відповідальності за Катинь

У Варшаві заявили, що вимога Росії закрити консульство Польщі в Смоленську є проявом спроб фальсифікації історії та заперечення відповідальності за злочини, вчинені російською державою. Про це повідомляє Polskie Radio 24.

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14 липня посол Польщі у Москві отримав ноту про відкликання згоди (виданої у червні 2011 року) на функціонування консульського агентства Польщі у Смоленську.

У МЗС Польщі заявили, що "рішення влади РФ є надзвичайно символічним жестом".

МЗС нагадує, що Смоленськ і Катинь, як місця вбивства співробітниками НКВС майже 22 000 польських громадян у 1940 році та Смоленської катастрофи 2010 року, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, "мають особливе, символічне значення для всіх поляків", а "рішення влади РФ є проявом дедалі ясніших спроб фальсифікувати історію та заперечувати відповідальність за злочини, вчинені російською державою та відомими поіменно конкретними громадянами цієї держави".

"Республіка Польща залишає за собою право вжити відповідних дій у відповідь", – йдеться в заяві МЗС.

ДОВІДКА. Смоленська катастрофа – загибель літака президента Польщі 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" під Смоленськом. Загинули всі 96 людей, які перебували на борту, серед яких і тодішній президент Лех Качинський із першою леді.



У 2011 році Міжнародний авіаційний комітет у Москві та польські розслідувачі дійшли висновку, що причиною аварії могла бути помилка пілотів. Польща поклала відповідальність на російських диспетчерів, але Москва цього не визнала.



2016 року Польща відновила розслідування аварії та запросила у Росії уламки літака, проте Москва систематично відмовляє, мотивуючи це тим, що російське розслідування катастрофи не завершене. У 2022 році Польща – загибель літака президента Польщі 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" під Смоленськом. Загинули всі 96 людей, які перебували на борту, серед яких і тодішній президент Лех Качинський із першою леді.У 2011 році Міжнародний авіаційний комітет у Москві та польські розслідувачі дійшли висновку, що причиною аварії могла бути помилка пілотів. Польща поклала відповідальність на російських диспетчерів, але Москва цього не визнала.2016 року Польща відновила розслідування аварії та запросила у Росії уламки літака, проте Москва систематично відмовляє, мотивуючи це тим, що російське розслідування катастрофи не завершене. У 2022 році Польща заявила , що причетність Росії до авіакатастрофи вважається встановленою.

6 квітня 2022 року у польському місті Познань військова поліція затримала двох громадян Білорусі, які збирали розвіддані про критичні військові та цивільні об'єкти.

12 квітня Польща заарештувала громадянина РФ і висунула йому звинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.

10 липня 2023 року спецслужби Польщі затримали чергового підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

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