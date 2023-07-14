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РФ закрыла консульство Польши в Смоленске. Варшава: Отрицание ответственности за Катынь

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 16:41
РФ закрыла консульство Польши в Смоленске. Варшава: Отрицание ответственности за Катынь - Фото
МИД Польши (Фото - Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

В Варшаве заявили, что требование России закрыть консульство Польши в Смоленске является проявлением попыток фальсификации истории и отрицания ответственности за преступления, совершенные российским государством. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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14 июля посол Польши в Москве получил ноту об отзыве согласия (выданного в июне 2011 года) на функционирование консульского агентства Польши в Смоленске. 

В МИД Польши заявили, что "решение властей РФ является в высшей степени символическим жестом".

МИД напоминает, что Смоленск и Катынь, как места убийства сотрудниками НКВД почти 22 000 польских граждан в 1940 году и Смоленской катастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, "имеют особое, символическое значение для всех поляков", а "решение российских властей является проявлением все более явных попыток фальсифицировать историю и отрицать ответственность за преступления, совершенные российским государством и известными поименно конкретными гражданами этого государства".

"Республика Польша оставляет за собой право предпринять соответствующие ответные действия", – говорится в заявлении МИД.

СПРАВКА. Смоленская катастрофа – гибель самолета президента Польши 10 апреля 2010 возле военного аэродрома "Северный" под Смоленском. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту, среди которых и тогдашний президент Лех Качиньский с первой леди.

В 2011 году Международный авиационный комитет в Москве и польские расследователи пришли к выводу, что причиной аварии могла быть ошибка пилотов. Польша возложила ответственность на российских диспетчеров, но Москва этого не признала.

В 2016 году Польша возобновила расследование аварии и запросила у России обломки самолета, однако Москва систематически отказывает, мотивируя это тем, что российское расследование катастрофы не завершено. В 2022 году Польша заявила, что причастность России к авиакатастрофе считается установленной.
Сергей Бережной
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