В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали пятнадцатого человека, подозреваемого в работе в шпионской сети в пользу России. Задержанный оказался гражданином Украины, находящимся в Польше с 2019 года. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Расследование ABW под наблюдением Люблинской прокуратуры касается шпионской сети, выполнявшей задачи для России на территории Польши.

Подозреваемый был задержан 21 июня этого года. Среди задержанных – 15 человек, их подозревают в участии в организованной преступной группировке в связи с ведением шпионской деятельности.

В пресс-службе польской прокуратуры сообщили, что задержан гражданин Украины, который с 2019 года находится в Польше.

По данным следствия, мужчина следил за критической инфраструктурой, в том числе военными объектами и морскими портами.

Утверждается, что он постоянно информировал своих руководителей о результатах разведывательной деятельности, за что получал вознаграждение.

Прокурор выдвинул задержанному обвинение в участии в организованной преступной группировке и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польши.

Ему грозит лишение свободы сроком на срок до 10 лет.

Суд временно арестовал мужчину на три месяца.

Отмечается, что Агентство внутренней безопасности Польши продолжает работу по установлению деталей деятельности шпионской сети и выявлению всех связанных с ней лиц.

СПРАВКА. В середине марта 2023 года В середине марта 2023 года раскрыто девять вероятных участников шпионской сети (польские СМИ писали, что Россия завербовала беларусов и украинцев, россиян тогда не обнаружили), спустя две недели – еще троих, а в конце июня – спортсмена. Они действовали в Подкарпатье, следили за железнодорожными путями, действовали на маршрутах поездов, направляющихся в сторону Украины, куда идет военная техника и гуманитарная помощь. По данным МВД Польши, подозреваемые готовились к диверсиям, направленным на срыв поставок. Спецслужбы нашли у группы камеры слежения, GPS-трекеры и другое электронное оборудование, которое должно было быть пущено в ход для слежки за транспортом в разных местах вблизи границы.

6 апреля 2022 года в польском городе Познань военная полиция задержала двух граждан Беларуси, собиравших разведданные о критических военных и гражданских объектах.

12 апреля Польша арестовала гражданина РФ и предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу российской разведки.

Читайте также: Польша тайно поставила Украине около дюжины боевых вертолетов Ми-24 – WSJ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.