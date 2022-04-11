Смоленская катастрофа. В Польше следствие установило причастность России

В Польше заявили, что установили причастность России к авиакатастрофе самолета бывшего президента Леха Качиньского, произошедшую 10 апреля 2010 года.

Результаты расследования представил глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны РП Антоний Мацеревич, пишет Укринформ.

Главной причиной крушения называют взрыв в левом крыле воздушного судна, вызванный внешним вмешательством.

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По словам Мацеревича, основным доказательством вмешательства был "взрыв в левом крыле" на расстоянии ста метров до дерева, с которым произошло первое столкновение самолета над местностью, где не было ни высоких деревьев, ни других препятствий, которые могли бы угрожать самолетам.

Мацеревич отметил, что комиссия подтвердила наличие на фрагментах разбитого самолета следов взрывчатых материалов, таких как тротил, гексоген, нитроглицерин.

В частности, на фрагментах тел большинства жертв крушения есть остаточные следы материалов, которые были следствием взрыва, говорит Мацеревич.

Впрочем, представители оппозиции, в частности, Дональд Туск, экс-премьер, раскритиковали отчет подкомиссии и обвинили Мацеревича в "пропаганде", которая имеет целью снова "разжечь польско-польскую войну". А соратников Качиньского в том, что они вернулись к теории покушения в Смоленске под влиянием преступной агрессии Путина в Украине. По его убеждению, рапорт Мацеревича противоречит фактам и собранной доказательной базе.

Отмечается, что согласно опросу центра Social Changes для издания wPolityce.pl, 48% поляков не исключает, что причиной Смоленской катастрофы могли быть "сознательные действия третьих сторон, например, покушение". Противоположное мнение на этот счет имеет 33% поляков, а 19% не определились по этому поводу.

Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 возле военного аэродрома "Северный" в Смоленске.

В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, среди которых и тогдашний президент Лех Качиньский с первой леди.

В 2011 году Международный авиационный комитет в Москве и польские расследователи пришли к подобному выводу об ошибке пилотов. Впрочем, Польша указала, что вина – на российских диспетчерах. Москва этого не признала.

В 2016 году после победы партии "Право и справедливость" расследование было возобновлено. В течение двух лет эксгумировали тела всех погибших.

Тогда действующий министр обороны Мацеревич заявил, что причиной аварии мог стать теракт.

Тогда экс-главу правительства Дональда Туска обвинили в халатности в подготовке к этому полету.

Польша уже много лет просит Россию отдать обломки разбитого самолета, но Москва отказывается сделать это, мотивируя это проведением российского следствия по делу катастрофы.

Катерина Амеліна

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