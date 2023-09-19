Дуда: Війна в Україні має бути завершена. Не можна допустити замороження конфлікту

Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на Генасамблеї ООН, заявив, що війна Росії проти України має завершитись, а не перетворитися на "заморожений конфлікт".

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Дуда закликав припинити війну в Україні й змусити Росію відійти від міжнародно визнаних кордонів країни.

"Ця жорстока війна має закінчитися, а не перетворитися на заморожений конфлікт. Це можна зробити лише шляхом відновлення повної територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – сказав він.

Він наголосив на необхідності подальшої підтримки України, оскільки "сьогодні це Україна, а завтра може бути кожен з нас".

Президент США Джо Байден сказав сьогодні, що тільки Росія відповідальна за війну проти України й тільки вона може зупинити її.

На сьогоднішньому засіданні Генасамблеї ООН буде присутній президент Володимир Зеленський.

Водночас там має бути й міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Зеленський, реагуючи на це, заявив: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".

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