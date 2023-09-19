RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський: Росія – терорист, а терористи не мають володіти ядерною зброєю

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 21:33
Зеленський: Росія – терорист, а терористи не мають володіти ядерною зброєю - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Світ вирішив, що Росія може відповідально зберігати у себе ядерну зброю, яку віддала їй Україна, проте терористи не мають володіти зброєю масового ураження. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН.

"Подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Росія також перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються "не лише проти нашої країни, але й проти всіх інших країн".

За його словами, Кремль намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій.

Росія, продовжив Зеленський, перетворює ядерну енергетику на зброю.

"Подивіться, що Росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації", – сказав він.

За словами президента, як стримується ядерна зброя, так само має бути стриманий агресор та всі його інструменти і методи ведення війни.

"Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову", — резюмував він.

  • На сьогоднішньому засіданні Генасамблеї ООН має бути міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Зеленський, реагуючи на це, заявив: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".

Читайте також: Дуда: Війна в Україні має бути завершена. Не можна допустити замороження конфлікту

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнаядерна зброя
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 