Зеленський: Росія – терорист, а терористи не мають володіти ядерною зброєю
Світ вирішив, що Росія може відповідально зберігати у себе ядерну зброю, яку віддала їй Україна, проте терористи не мають володіти зброєю масового ураження. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН.
"Подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", – сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що Росія також перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються "не лише проти нашої країни, але й проти всіх інших країн".
За його словами, Кремль намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій.
Росія, продовжив Зеленський, перетворює ядерну енергетику на зброю.
"Подивіться, що Росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації", – сказав він.
За словами президента, як стримується ядерна зброя, так само має бути стриманий агресор та всі його інструменти і методи ведення війни.
"Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову", — резюмував він.
- На сьогоднішньому засіданні Генасамблеї ООН має бути міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Зеленський, реагуючи на це, заявив: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".
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