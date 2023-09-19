Зеленський: Росія – терорист, а терористи не мають володіти ядерною зброєю

Світ вирішив, що Росія може відповідально зберігати у себе ядерну зброю, яку віддала їй Україна, проте терористи не мають володіти зброєю масового ураження. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН.

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"Подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Росія також перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються "не лише проти нашої країни, але й проти всіх інших країн".

За його словами, Кремль намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій.

Росія, продовжив Зеленський, перетворює ядерну енергетику на зброю.

"Подивіться, що Росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації", – сказав він.

За словами президента, як стримується ядерна зброя, так само має бути стриманий агресор та всі його інструменти і методи ведення війни.

"Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову", — резюмував він.

На сьогоднішньому засіданні Генасамблеї ООН має бути міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Зеленський, реагуючи на це, заявив: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".

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