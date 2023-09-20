Зеленський озвучив ідею, що робити з "балаканиною" Радбезу ООН і вето Росії в ньому

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на Радбезі ООН, запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії. На його думку, мають враховуватися дві третини голосів з Азії, Африки, США та Латинської Америки, а також з регіону Тихого океану. Він також запропонував розширити Раду ООН постпредами цих країн.

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За словами Зеленського, ООН перебуває у глухому куті через агресію Росії – людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй.

"Вето в руках агресора — ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується Росією на шкоду всім іншим членам Радбезу ООН", – заявив він.

Якщо війну неможливо зупинити через те, що всі зусилля блокуються вето агресора або того, хто потурає агресору, потрібно виносити це питання на розгляд Генасамблеї, наголосив Зеленський.

Президент сказав, що Генасамблеї ООН треба давати реальну можливість долати вето.

Для цього він запропонував наступне: за умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має долатися.

На його переконання, така резолюція Генасамблеї має бути обов'язковою для виконання всіма державами – членами ООН.

Зеленський також запропонував розширити склад постійних членів Ради безпеки, використовуючи вищезазначені країни.

"Африканський Союз має бути тут постійно. Азія заслуговує на ширше постійне представництво. Німеччина заслуговує на місце серед постійних членів Радбезу. Латинська Америка має бути тут представлена – постійно. І держави Тихого океану", – наголосив глава держави.

У Telegram Зеленський заявив, що йому "шкода, що Рада Безпеки ООН зараз – це лише найбільш помітна у світі трибуна".

5 квітня 2022 року Зеленський сказав, що Рада Безпеки ООН має або позбавити країну-окупанта Росію права вето, або показати іншу ефективність у встановленні миру в Україні, або саморозпуститися.

23 вересня президент Європейської ради Шарль Мішель із трибуни Генасамблеї ООН заявив, що якщо постійний член Ради Безпеки ООН розпочинає неспровоковану та невиправдану війну, йому більше не місце в Раді Безпеки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляв про необхідність реформування Радбезу ООН – нинішні умови не відповідають вимогам часу.

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