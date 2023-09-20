Президент США Джо Байден планує 21 вересня оголосити про пакет військової допомоги для України на суму $325 млн під час візиту до Вашингтона президента Володимира Зеленського. Про це пише Reuters.

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Агентство із посиланням на високопоставленого держслужбовця США повідомляє, що черговий пакет військової допомоги, про який Байден має намір оголосити 21 вересня, включатиме другу партію артилерійських касетних боєприпасів калібру 155-мм. Також під час зустрічі Байдена із Зеленським буде оголошено про передання Україні інших нових видів озброєнь, але не про ракети ATACMS.

Крім того, Вашингтон планує передати Україні більше систем ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

У плановий пакет допомоги Україні входять протитанкові озброєння TOW та AT4, ракети GMLRS для HIMARS, протитанкові ракети Javelin та інше обладнання.

За словами чиновника, пакет ще перебуває на стадії доопрацювання і може змінитися.

19 вересня Зеленський виступив у Нью-Йорку перед Генеральною Асамблеєю ООН.

20 вересня він взяв участь у засіданні Ради Безпеки ООН.

15 вересня Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден має намір прийняти Володимира Зеленського у Вашингтоні відразу після повернення з Нью-Йорка з Генеральної Асамблеї ООН, тобто 21 вересня.

У CNN повідомляли, що президент України має намір виступити у Вашингтоні перед сенаторами США.

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