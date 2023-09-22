Зеленський після зустрічі з Байденом: Україна почне виробляти системи ППО разом із США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США почнуть спільне виробництво озброєнь, зокрема, систем протиповітряної оборони. Про це він повідомив у зверненні після зустрічі з американським президентом Джо Байденом.

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За його словами, на зустрічі було досягнуто довгострокової угоди про спільне виробництво необхідної зброї.

"Копродукція в оборонці зі США — це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємось створити нову оборонну екосистему разом із США, щоб виробляти зброю", — сказав Зеленський.

Він подякував Конгресу і зазначив, що головне для України у відносинах із США — це прозорість.

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