Зеленський після зустрічі з Байденом: Україна почне виробляти системи ППО разом із США
22.09.2023, 06:16
Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: EPA)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США почнуть спільне виробництво озброєнь, зокрема, систем протиповітряної оборони. Про це він повідомив у зверненні після зустрічі з американським президентом Джо Байденом.
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За його словами, на зустрічі було досягнуто довгострокової угоди про спільне виробництво необхідної зброї.
"Копродукція в оборонці зі США — це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємось створити нову оборонну екосистему разом із США, щоб виробляти зброю", — сказав Зеленський.
Він подякував Конгресу і зазначив, що головне для України у відносинах із США — це прозорість.
- До нового пакета допомоги Україні від США увійдуть ПТРК TOW та AT4, ракети Javelin, снаряди GMLRS для HIMARS та інше обладнання. Вашингтон планує передати більше систем ППО малої дальності Avenger із ракетами Stinger. ATACMS, які на ВСУ чекають понад рік, знову не буде.
- Раніше Німеччина оголосила про ще 400 млн євро військової підтримки: основна частина пакета – боєприпаси. Київ давно чекає на крилаті ракети Taurus, але Берлін ніяк не наважиться, і його це нервує.
- У Бундестазі сказали, що Німеччина веде переговори з партнерами про передання Україні IRIS-T.
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