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Президент США Джо Байден затвердив новий пакет військової допомоги для України на суму $325 млн, куди серед усього іншого увійде друга батарея зенітного ракетного комплексу середньої дальності MIM-23 Hawk. Також, за словами американського лідера, перші американські танки Abrams прибудуть до України "наступного тижня".

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За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, пакет включає додаткові ракети ППО, артилерійські та касетні боєприпаси, протитанкові засоби, "які ще більше підвищать здатність України продовжувати контрнаступ проти російських сил".

За словами президента США, новий пакет допомоги – "щоб врятувати майбутнє свободи", від чого Америка "ніколи не відступиться".

Байден запевнив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, яка воює проти російських загарбників, і надалі.

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На початку 2023 року США пообіцяли Україні 31 танк Abrams М1А2.

Після повідомлення про танки він додав, що союзники також "зосереджені на посиленні можливостей української ППО, щоб захистити критичну інфраструктуру взимку", і оголосив про передачу другої за рахунком батареї MIM-23 Hawk "зі стабільною щомісячною доставкою додаткових цих та інших систем протягом зими".

Розроблений компанією Raytheon ЗРК прийнятий на озброєння в 1960 році і з того часу пройшов кілька етапів модернізації, вийшло три покоління: Phase I, Phase II та Phase III. Спочатку ЗРК розробляли для знищення літаків, пізніше його було доопрацьовано для перехоплення ракет. Були на озброєнні багатьох єврокраїн (Греція, Нідерланди, Франція, ФРН та інші).

Після короткого брифінгу Байден та президент Володимир Зеленський потиснули руки.

Зеленський подякував колезі та американцям за новий пакет допомоги, заявивши, що там "саме те, що зараз потрібно нашим солдатам".

Пресі дозволили поставити лише одне питання. На запитання репортера, чи отримав Зеленський якісь гарантії від Конгресу у продовженні фінансування оборони країни, відповів не президент України, а Байден: "Я розраховую на здоровий глузд Конгресу США. Альтернативи немає".

Детально про новий пакет написав Пентагон:

→ протиракети AIM-9M;

→ реактивні снаряди для HIMARS;

→ системи ППО ближнього радіуса AN/TWQ-1 Avenger;

→ кулемети калібру .50 проти "шахедів" та інших БПЛА;

→ 155-мм артилерійські боєприпаси, включаючи касетні;

→ 105 мм артилерійські снаряди;

→ ракети для ПТРК TOW;

→ ПТРК Javelin та AT-4;

→ понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

→ 59 легких тактичних машин;

→ інженерні боєприпаси для подолання перешкод/розмінування;

→ запчастини, техобслуговування та інше польове обладнання.

У пресрелізі Пентагону не згадується про MIM-23 Hawk.

Раніше Зеленський провів зустріч із лідерами Конгресу США.

У пакет допомоги Україні від США увійдуть ПТРК TOW та AT4, ракети Javelin, снаряди GMLRS для HIMARS та інше обладнання. Вашингтон планує передати більше систем ППО малої дальності Avenger з ракетами Stinger.

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