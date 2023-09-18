Протиповітряна оборона України вночі та під ранок 18 вересня збила в межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей усі 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55, запущених російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС із Волгоградської області РФ. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Армія держави-терориста залучила вісім бортів для цих ракетних ударів.

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук виклав у Telegram відео роботи зенітного ракетного комплексу IRIS-T у невідомій модифікації. Видно вихід протиракет і перехоплення ракет ворога.



"Третя теж була", – додав він, маючи на увазі, що цей розрахунок збив три ракети, хоча на відео показано два успішні перехоплення.

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Також у ніч проти 18 вересня росіяни атакували й баражувальними боєприпасами Shahed-136/131, що летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (окупований Крим).

З 24 "шахедів", запущених у напрямку Миколаївської та Одеської областей, 18 знищено. Куди прилетіли шість інших, не повідомляється.

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ДОПОВНЕНО о 08:52. Сили оборони півдня України повідомили, що вночі ворог атакував південні області кількома хвилями дронів. ППО збила там 18 БПЛА: 11 – над Одещиною, п'ять – над Миколаївщиною і два – над Кіровоградщиною.

Є влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади: виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило.

Також уламки збитого "шахеда" спричинили займання нежилої двоповерхової будівлі у Снігурівській громаді на Миколаївщині.

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