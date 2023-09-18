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ПВО Украины перехватила все 17 российских ракет с Ту-95МС. Видео работы ЗРК IRIS-T видео

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 08:47
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Противовоздушная оборона Украины ночью и под утро 18 сентября сбила в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей все 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55, запущенных российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из Волгоградской области РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Армия государства-террориста привлекла восемь бортов для этих ракетных ударов.

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук выложил в Telegram видео работы зенитного ракетного комплекса IRIS-T в неизвестной модификации. Виден выход противоракет и перехват ракет врага.

"Третья тоже была", – добавил он, имея в виду, что этот расчет сбил три ракеты, хотя на видео показано два успешных перехвата.

Смотрите видео: Украинские ракетчики уничтожили часть ПВО-щита россиян и ударили по штабу ВДВ РФ

Также в ночь на 18 сентября россияне атаковали и барражирующими боеприпасами Shahed-136/131, летевшими с двух направлений: Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (оккупированный Крым).

Из 24 "шахедов", запущенных в направлении Николаевской и Одесской областей, 18 уничтожены. Куда прилетели шесть других, не сообщается.

ДОПОЛНЕНО в 08:52. Силы обороны юга Украины сообщили, что ночью враг атаковал южные области несколькими волнами дронов. ПВО сбила там 18 БПЛА: 11 – над Одесской, пять – над Николаевской, и два – над Кировоградской областью.

Есть попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины: возник пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Также обломки сбитого "шахеда" привели к возгоранию нежилого двухэтажного здания в Снигуривськой громаде Николаевской области.

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Євген Пилипенко
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