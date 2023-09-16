Перед ВСУ стоит задача сложнее всего, что было со времен Второй мировой — экс-глава ЦРУ

Есть основания ожидать, что Силы обороны смогут продолжать "медленный, но неустанный прогресс" на поле боя на южном фронте, расширяя прорыв (особенно около Работиного) и продвигаясь через вторую и третью линии российской обороны. И это несмотря на огромную сложность военной задачи перед Украиной, говорит бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью DW.

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Несмотря на сложнейшие условия на юге, где у оккупантов господство в воздухе, а наступление украинских войск идет по сильно заминированным полям под постоянным артиллерийским огнем врага, защитники "адаптировались и изменили свои планы за последние три месяца", говорит он.

"На мой взгляд, они впечатляюще с этим справились и сейчас накапливают достижения, особенно в районе Работиного. По моему мнению, есть высокие шансы, что удастся продолжить это продвижение", – сказал Петреус.

По словам генерала, ВСУ "прорвали первую линию обороны и дошли до второй", хотя каждая из них включает противотанковые рвы, мощные минные поля, многие другие препятствия с огневыми точками противника, "зубы дракона", окопы, полные российских оккупантов, и тучи дронов – как камикадзе, так и корректировщиков.

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"Перед украинскими военными стоит очень сложная задача, сложнее всего, что я мог бы вспомнить со времен Второй мировой войны, и гораздо сложнее, чем в двух войнах (в Ираке и Афганистане. – Ред.), в которых я имел честь быть командующим. Думаю, украинцы прекрасно справляются", — дал оценку экс-глава ЦРУ.

Петреус задается вопросом, "когда россияне посыпятся" и украинцы смогут дойти "по крайней мере до точки, с которой будет возможность добивать до важной линии коммуникаций вдоль юго-восточного побережья Украины".

"Если удастся достичь такой точки и повредить или уничтожить логистические возможности россиян поддерживать свои силы на юге, это уже будет значительным достижением украинских военных", – считает ветеран.

"Перед українськими військовими стоїть дуже складне завдання, складніше за будь-що, що я міг би згадати з часів Другої світової війни", – каже ексдиректор ЦРУ Девід Петреус.

Більше про виклики та перспективи прориву російської оборони на півдні – у коментарі DW. pic.twitter.com/83HrHoliUb — DW українською (@dw_ukrainian) September 16, 2023

Петреус говорит, что союзникам и НАТО в целом "следует заранее думать о том, чтобы предоставить Украине возможности для продолжения боев в следующем году" и в долгосрочной перспективе.

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