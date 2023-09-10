"Ошибка не в дипломатии. Ошибка в том, чтобы дипломатничать с Путиным" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский не видит возможности для дипломатического выхода из войны, поскольку никакие заключенные с российским диктатором Владимиром Путиным договоренности не будут работать. Об этом президент сказал в интервью The Economist.

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Зеленский сказал, что категорически против окончания войны путем достижения любого рода компромисса с Путиным. Война будет продолжаться, "пока Россия остается на территории Украины", сказал он.

По его мнению, заключение с Путиным любой сделки бессмысленно, а те, кто пытается говорить с российским диктатором, занимаются самообманом, как западные лидеры, которые подписали соглашение с Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы увидеть, как он вторгается в Чехословакию.

"Ошибка не в дипломатии как таковой. Ошибка – дипломатничать с Путиным. Он ведет переговоры только с самим собой", – сказал Зеленский.

В том же интервью Зеленский сказал, что "если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить".

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