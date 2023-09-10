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"Ошибка не в дипломатии. Ошибка в том, чтобы дипломатничать с Путиным" – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 23:50
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский не видит возможности для дипломатического выхода из войны, поскольку никакие заключенные с российским диктатором Владимиром Путиным  договоренности не будут работать. Об этом президент сказал в интервью The Economist.

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Зеленский сказал, что категорически против окончания войны путем достижения любого рода компромисса с Путиным. Война будет продолжаться, "пока Россия остается на территории Украины", сказал он. 

По его мнению, заключение с Путиным любой сделки бессмысленно, а те, кто пытается говорить с российским диктатором, занимаются самообманом, как западные лидеры, которые подписали соглашение с Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы увидеть, как он вторгается в Чехословакию. 

"Ошибка не в дипломатии как таковой. Ошибка – дипломатничать с Путиным. Он ведет переговоры только с самим собой", – сказал Зеленский.

В том же интервью Зеленский сказал, что "если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить".  

Читайте также: Контрнаступление. Посол Британии "не верит", что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией.

Сергей Бережной
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