"Ошибка не в дипломатии. Ошибка в том, чтобы дипломатничать с Путиным" – Зеленский
Президент Владимир Зеленский не видит возможности для дипломатического выхода из войны, поскольку никакие заключенные с российским диктатором Владимиром Путиным договоренности не будут работать. Об этом президент сказал в интервью The Economist.
Зеленский сказал, что категорически против окончания войны путем достижения любого рода компромисса с Путиным. Война будет продолжаться, "пока Россия остается на территории Украины", сказал он.
По его мнению, заключение с Путиным любой сделки бессмысленно, а те, кто пытается говорить с российским диктатором, занимаются самообманом, как западные лидеры, которые подписали соглашение с Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы увидеть, как он вторгается в Чехословакию.
"Ошибка не в дипломатии как таковой. Ошибка – дипломатничать с Путиным. Он ведет переговоры только с самим собой", – сказал Зеленский.
В том же интервью Зеленский сказал, что "если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить".
- В Офисе президента твердая позиция по формуле мира. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявлял, что в Украине должен быть только "украинский план мира", а не "ватиканский", "китайский", "африканский".
- Глава МИД Кулеба: Россия ведет геноцидную войну. Надо победить ее на поле боя, потом – на переговоры.
- 7 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока Кремль не понесет ответственность за свои преступления.
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