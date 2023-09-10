"Помилка не в дипломатії. Помилка в тому, щоб дипломатувати з Путіним" – Зеленський

Президент Володимир Зеленський не бачить можливості для дипломатичного виходу з війни, оскільки жодні домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним не працюватимуть. Про це президент сказав в інтерв'ю The Economist.

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Зеленський сказав, що категорично проти закінчення війни шляхом досягнення будь-якого компромісу з Путіним. Війна триватиме, "поки Росія залишається на території України", сказав він.

На його думку, укладання з Путіним будь-якої угоди безглуздо, а ті, хто намагається говорити з російським диктатором, займаються самообманом, як західні лідери, які підписали угоду з Гітлером у Мюнхені у 1938 році лише для того, щоб побачити, як він вторгається до Чехословаччини.

"Помилка не в дипломатії як такої. Помилка – дипломатувати з Путіним. Він веде переговори лише із самим собою", – сказав Зеленський.

У тому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що "якщо партнери нам не допоможуть, значить вони допоможуть Росії перемогти".

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