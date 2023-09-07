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Данілов про переговори з РФ: Путін убив 500 наших дітей, що за нісенітниця? Нехай інші розмовляють

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 10:23
Данілов про переговори з РФ: Путін убив 500 наших дітей, що за нісенітниця? Нехай інші розмовляють - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки вона не понесе відповідальності за свої злочини. Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, Україна вже укладала з Росією "договір про дружбу, співпрацю та партнерство" у 1997 році, який Москва порушила.

"Вони нічого не дотримуються, тому з ними не можна домовлятися. Наші умови — вихід на кордони і відповідальність Росії. Вони повинні понести відповідальність, виплатити компенсації, а потім з ними про щось можна говорити", — сказав Данілов.

Він наголосив, що диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель 500 українських дітей.

"Це якась нісенітниця, ця людина не повинна нести за це відповідальність? Чому ви з нею зустрічаєтеся? Вона має вже сьогодні за це сидіти за ґратами. Можуть тиснути всі, ми не можемо на це піти, якщо будуть несправедливі умови", — заявив секретар РНБО

Чиновник наголосив, що удар по ринку у Костянтинівці 6 вересня був свідомим з боку окупантів.

"Вони знають координати, це був свідомий "подарунок" Блінкену. Цинічні тварюки. Нехай ті, хто закликає до переговорів, самі з ними зустрічаються і порушать питання, з яких країн вони беруть запчастини для "шахедів", — резюмував він.

Читайте також: Контрнаступ. Пані посол Британії "не вірить", що Захід підштовхує Україну до переговорів із Росією.

Дмитро Гриниченко
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