Данилов о переговорах с РФ: Путин убил 500 наших детей, что за чушь? Пусть другие говорят

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока она не понесет ответственность за свои преступления. Об этом он сообщил в эфире "Завтрака с 1+1".

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По его словам, Украина уже заключала с Россией "договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве" в 1997 году, который Москва нарушила.

"Они ничего не соблюдают, поэтому с ними нельзя договариваться. Наши условия — выход на границы и ответственность России. Они должны понести ответственность, выплатить компенсации, а потом с ними о чем-то можно говорить", — сказал Данилов.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин ответственен за гибель 500 украинских детей.

"Это какая-то чушь, этот человек не должен нести за это ответственность? Почему вы с ним встречаетесь? Он должен уже сегодня за это сидеть за решеткой. Могут давить все, мы не можем на это пойти, если будут несправедливые условия", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник подчеркнул, что удар по рынку в Константиновке 6 сентября был сознательным со стороны оккупантов.

"Они знают координаты, это был сознательный "подарок" Блинкену. Циничные твари. Пусть те, кто призывает к переговорам, сами с ними встречаются и зададут вопрос, из каких стран они берут запчасти для "шахедов", — резюмировал он.

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