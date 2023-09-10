Зеленський: Якщо партнери нам не допоможуть, то вони допоможуть Росії перемогти

В умовах розпочатої Росією війни на виснаження Україні потрібна міцна підтримка союзників, оскільки саме Україна приймає на себе основний тягар війни. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Economist.

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"Якщо ти не з Україною, то ти з Росією... Якщо партнери нам не допоможуть, то вони допоможуть Росії перемогти", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, у запевненнях щодо підтримки деяких західних політиків він відчуває нещирість. "У мене є інтуїція, я читаю, чую і бачу вираз їхніх очей. Мені кажуть: ми завжди будемо з тобою. Але ж я бачу, що насправді це не так", – пояснює він.

Зеленський, як і раніше, вважає, що найкращий спосіб "переконати уряди, змусити їх повірити, що вони на правильній стороні", – підштовхнути їх через засоби масової інформації. За його словами, саме громадська думка спонукала західних політиків збільшити постачання зброї до України у перші дні повномасштабного вторгнення.

На його думку, скорочення військової допомоги може викликати гнів не лише в українців, а й у західних виборців, які почнуть питати, заради чого було зроблено всі зусилля.

"Люди не вибачать (своїм лідерам. – Ред), якщо ті дадуть Україні програти", – сказав Зеленський.

6 вересня колишня держсекретар США Кондоліза Райс сказала, що Білий дім підтримуватиме Україну незалежно від того, хто стане переможцем на президентських виборах 2024 року.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або відмовитися від вступу до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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