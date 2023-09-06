Хто б не став президентом США, підтримка Україні буде забезпечена – Кондоліза Райс

Білий дім підтримуватиме Україну незалежно від того, хто стане переможцем на президентських виборах 2024 року. Таку думку висловила в інтерв'ю ВВС колишній держсекретар США Кондоліза Райс.

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Райс, яка зараз є директором Інституту Гувера Стенфордського університету, вважає, що Вашингтон підтримуватиме Україну незалежно від того, хто займатиме Овальний кабінет.

У Республіканській партії, яка зараз опонує політиці президента-демократа Джо Байдена, у тому числі щодо допомоги Україні, на думку Райс, існують три підходи.

Прихильники першого рішуче підтримують Україну і вважають, що на користь США зробити так, щоб агресія Путіна завершилася для нього провалом.



Прихильники другого "трохи підстраховуються і хочуть мати переконливіші докази того, що Україна витрачає гроші за призначенням", але при цьому і вони в жодному разі не пропонують зупинити надання допомоги.



Нарешті є прихильники ізоляціонізму, але навіть якщо президентом стане хтось із них, "він зрозуміє, що це хитка позиція, яка обрушить світ навколо нас і нашу дипломатію", – сказала Райс.

"Я думаю, що будь-який президент США з таким підходом зрештою виявиться дуже непопулярним серед американців", – вважає вона.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп уже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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