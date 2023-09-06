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Кто бы ни стал президентом США, поддержка Украине будет обеспечена – Кондолиза Райс

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 23:41
Кто бы ни стал президентом США, поддержка Украине будет обеспечена – Кондолиза Райс - Фото
Кондолиза Райс (Фото - EPA)

Белый дом будет поддерживать Украину независимо от того, кто станет победителем на президентских выборах 2024 года. Такое мнение высказала в интервью BBC бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

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Райс, которая сейчас является директором Института Гувера Стэнфордского университета, считает, что Вашингтон будет поддерживать Украину независимо от того, кто будет занимать Овальный кабинет.

В Республиканской партии, которая сейчас оппонирует политике президента-демократа Джо Байдена, в том числе по вопросу помощи Украине, по мнению Райс, существуют три подхода.

Сторонники первого решительно поддерживают Украину и считают, что в интересах США сделать так, чтобы агрессия Путина завершилась для него провалом.

Сторонники второго "немного подстраховывается и хотят иметь более убедительные доказательства того, что Украина тратит деньги по назначению", но при этом и они ни в коем случае не предлагают остановить оказание помощи.

Наконец, есть сторонники изоляционизма, но даже если президентом станет кто-то из них, "он поймет, что это шаткая позиция, которая обрушит мир вокруг нас и нашу дипломатию", – сказала Райс.

"Я думаю, что любой президент США с таким подходом в конечном итоге окажется очень непопулярным среди американцев", – считает она.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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Сергей Бережной
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