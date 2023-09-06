Кто бы ни стал президентом США, поддержка Украине будет обеспечена – Кондолиза Райс
Белый дом будет поддерживать Украину независимо от того, кто станет победителем на президентских выборах 2024 года. Такое мнение высказала в интервью BBC бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.
Райс, которая сейчас является директором Института Гувера Стэнфордского университета, считает, что Вашингтон будет поддерживать Украину независимо от того, кто будет занимать Овальный кабинет.
В Республиканской партии, которая сейчас оппонирует политике президента-демократа Джо Байдена, в том числе по вопросу помощи Украине, по мнению Райс, существуют три подхода.
Сторонники первого решительно поддерживают Украину и считают, что в интересах США сделать так, чтобы агрессия Путина завершилась для него провалом.
Сторонники второго "немного подстраховывается и хотят иметь более убедительные доказательства того, что Украина тратит деньги по назначению", но при этом и они ни в коем случае не предлагают остановить оказание помощи.
Наконец, есть сторонники изоляционизма, но даже если президентом станет кто-то из них, "он поймет, что это шаткая позиция, которая обрушит мир вокруг нас и нашу дипломатию", – сказала Райс.
"Я думаю, что любой президент США с таким подходом в конечном итоге окажется очень непопулярным среди американцев", – считает она.
- В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
- Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
- В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.
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