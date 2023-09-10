Зеленский: Если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить

В условиях начатой Россией войны на истощение Украине нужна прочная поддержке союзников, так как именно Украина принимает на себя основную тяжесть войны. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.

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"Если ты не с Украиной, то ты с Россией... Если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, в заверениях о поддержке некоторых западных политиков он чувствует неискренность. "У меня есть интуиция, я читаю, слышу и вижу выражение их глаз. Мне говорят: мы всегда будем с тобой. Но я же вижу, что на самом деле это не так", – поясняет он.

Зеленский по-прежнему считает, что лучший способ "убедить правительства, заставить их поверить, что они на правильной стороне", — подтолкнуть их через средства массовой информации. По его словам, именно общественное мнение побудило западных политиков увеличить поставки оружия в Украину в первые дни полномасштабного вторжения.

По его мнению, сокращение военной помощи может вызвать гнев не только у украинцев, но и у западных избирателей, которые начнут спрашивать, ради чего были предприняты все усилия.

"Люди не простят (своим лидерам. – Ред), если те дадут Украине проиграть", – сказал Зеленский.

6 сентября бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс сказала, что Белый дом будет поддерживать Украину независимо от того, кто станет победителем на президентских выборах 2024 года.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или отказаться от вступления в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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