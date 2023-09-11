UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский — Западу: Если нас бросят, не знаю, как отреагируют миллионы украинских беженцев

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 11:03
Зеленский — Западу: Если нас бросят, не знаю, как отреагируют миллионы украинских беженцев - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине во время ее освободительной войны за существование государства и народа, это лишь продлит ее и создаст риски для самих стран-партнеров: "невозможно предсказать", пишет The Economist со слов президента Владимира Зеленского, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют, если их страну бросят.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Глава государства отметил, что украинские беженцы "вели себя хорошо", "очень благодарны" тем странам, где их приютили, и "не забудут эту щедрость".

Но, предостерег Зеленский, это "не было бы хорошей историей" для Европы, если бы она "загнала этих людей в угол" возможным сокращением военной помощи Украине.

Что президент имел в виду под этими высказываниями, осталось неизвестным: интервьюер либо не углубился в эту тему, либо оставил за текстом.

По оценке Минэкономики, на конец июля 2023 года за границей находились около 6,2 млн украинских беженцев.

Читайте также: Украинки вне Украины. Как адаптировались беженки и планируют ли возвращаться

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнабеженцыпрогнозкапитуляция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 