Если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине во время ее освободительной войны за существование государства и народа, это лишь продлит ее и создаст риски для самих стран-партнеров: "невозможно предсказать", пишет The Economist со слов президента Владимира Зеленского, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют, если их страну бросят.

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Глава государства отметил, что украинские беженцы "вели себя хорошо", "очень благодарны" тем странам, где их приютили, и "не забудут эту щедрость".

Но, предостерег Зеленский, это "не было бы хорошей историей" для Европы, если бы она "загнала этих людей в угол" возможным сокращением военной помощи Украине.

Что президент имел в виду под этими высказываниями, осталось неизвестным: интервьюер либо не углубился в эту тему, либо оставил за текстом.

По оценке Минэкономики, на конец июля 2023 года за границей находились около 6,2 млн украинских беженцев.

В том же интервью Зеленский сказал, что "если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить". Он не видит возможности для дипломатического выхода из войны.

Президент Украины полагает, что в случае победы на выборах-2024 прошлый президент США Трамп не поддержит диктатора РФ Путина, потому что "сильные американцы так не поступают".

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