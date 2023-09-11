Трамп никогда не поддержал бы Путина, сильные американцы так не поступают — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что 45-й президент США Дональд Трамп не поддержит диктатора Владимира Путина в случае возвращения в Белый дом. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

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По его словам, если Путин надеется, что возможная победа Трампа на выборах 2024 года принесет России победу в войне, то он ошибается.

"Трамп никогда не поддержал бы Путина. Это не то, что делают сильные американцы", — сказал Зеленский.

Он отметил, что ожидает продолжения поддержки со стороны нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, если того переизберут на второй срок.

"Хотят ли они Афганистан, часть вторая?", — заявил глава государства.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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