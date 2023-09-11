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Трамп никогда не поддержал бы Путина, сильные американцы так не поступают — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 10:14
Трамп никогда не поддержал бы Путина, сильные американцы так не поступают — Зеленский - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что 45-й президент США Дональд Трамп не поддержит диктатора Владимира Путина в случае возвращения в Белый дом. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

По его словам, если Путин надеется, что возможная победа Трампа на выборах 2024 года принесет России победу в войне, то он ошибается. 

"Трамп никогда не поддержал бы Путина. Это не то, что делают сильные американцы", — сказал Зеленский.

Он отметил, что ожидает продолжения поддержки со стороны нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, если того переизберут на второй срок. 

"Хотят ли они Афганистан, часть вторая?", — заявил глава государства.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Смотрите также: Один из конкурентов Трампа и Десантиса выступил против помощи Украине: видео

Дмитрий Гриниченко
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