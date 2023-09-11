Трамп ніколи не підтримав би Путіна, сильні американці так не роблять — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що 45-й президент США Дональд Трамп не підтримає диктатора Володимира Путіна у разі повернення до Білого дому. Про це він повідомив в інтерв'ю журналу The Economist.

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За його словами, якщо Путін сподівається, що можлива перемога Трампа на виборах 2024 принесе Росії перемогу у війні, то він помиляється.

"Трамп ніколи не підтримав би Путіна. Це не те, що роблять сильні американці", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що очікує на продовження підтримки з боку нинішнього голови Білого дому Джо Байдена, якщо того переоберуть на другий термін.

"Чи хочуть вони Афганістан, частина друга?", — заявив глава держави.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він казав, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні — це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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