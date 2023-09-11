Зеленський — Заходу: Якщо нас покинуть, не знаю, як відреагують мільйони українських біженців

Якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні під час її визвольної війни за існування держави та народу, це лише продовжить її та створить ризики для самих країн-партнерів: "неможливо передбачити", пише The Economist зі слів президента Володимира Зеленського, як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують, якщо їхню країну покинуть.

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Глава держави зазначив, що українські біженці "поводилися добре", "дуже вдячні" тим країнам, де їм дали притулок, і "не забудуть цієї щедрості".

Але, застеріг Зеленський, це "не було б хорошою історією" для Європи, якби вона "загнала цих людей у кут" можливим скороченням військової допомоги Україні.

Що президент мав на увазі під цими висловлюваннями, залишилося невідомим: інтерв'юер або не заглибився у цю тему, або залишив за текстом.

За оцінкою Мінекономіки, на кінець липня 2023 року за кордоном перебували близько 6,2 млн українських біженців.

У тому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що "якщо партнери нам не допоможуть — отже, вони допоможуть Росії перемогти". Він не бачить можливості дипломатичного виходу з війни.

Президент України вважає, що у разі перемоги на виборах-2024 минулий президент США Трамп не підтримає диктатора РФ Путіна, тому що "сильні американці так не роблять".

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