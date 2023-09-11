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Зеленський — Заходу: Якщо нас покинуть, не знаю, як відреагують мільйони українських біженців

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11.09.2023, 11:03
Зеленський — Заходу: Якщо нас покинуть, не знаю, як відреагують мільйони українських біженців - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні під час її визвольної війни за існування держави та народу, це лише продовжить її та створить ризики для самих країн-партнерів: "неможливо передбачити", пише The Economist зі слів президента Володимира Зеленського, як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують, якщо їхню країну покинуть.

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Глава держави зазначив, що українські біженці "поводилися добре", "дуже вдячні" тим країнам, де їм дали притулок, і "не забудуть цієї щедрості".

Але, застеріг Зеленський, це "не було б хорошою історією" для Європи, якби вона "загнала цих людей у кут" можливим скороченням військової допомоги Україні.

Що президент мав на увазі під цими висловлюваннями, залишилося невідомим: інтерв'юер або не заглибився у цю тему, або залишив за текстом.

За оцінкою Мінекономіки, на кінець липня 2023 року за кордоном перебували близько 6,2 млн українських біженців.

Читайте також: Українки поза Україною. Як адаптувались біженки в інших країнах та чи планують повертатись

Євген Пилипенко
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