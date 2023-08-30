Переговоры о "мире" с РФ. Экс-глава МИД Литвы: Агенты Путина пытаются давить на Украину

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в мире активизировались попытки принуждения Украины к переговорам с Россией. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, все агенты российского влияния брошены в борьбу для давления на Киев относительно переговоров "о мире" с Россией.

Он отметил, что подобные переговоры на самом деле означают легализацию оккупации украинских территорий.

"Чувствуют, что сейчас или никогда. Ответ должен быть "никогда". Россия должна потерпеть неудачу", — заявил Линкявичюс.

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.

5 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, будут работать над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Саммит завершился без итогового коммюнике, но с "положительными сигналами" от Китая, писал Spiegel.

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