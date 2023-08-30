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Переговори про "мир" з РФ. Ексглава МЗС Литви: Агенти Путіна намагаються тиснути на Україну

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 14:38
Переговори про
Лінас Лінкявічюс (Фото: LIGA.net)

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що у світі активізувалися спроби примусу України до переговорів із Росією. Про це він написав у Twitter.

За його словами, усіх агентів російського впливу кинуто у боротьбу для тиску на Київ щодо переговорів "про мир" з Росією.

Він зазначив, що такі переговори насправді означають легалізацію окупації українських територій.

"Відчувають, що зараз чи ніколи. Відповідь має бути "ніколи". Росія повинна зазнати невдачі", — заявив Лінкявічюс.

  • 15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ з території України.
  • 5 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, стартував саміт, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працюватимуть над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.
  • Саміт завершився без підсумкового комюніке, але з "позитивними сигналами" від Китаю, писав Spiegel.

Читайте також: Пєсков заговорив про "претензії" на окуповані території України. ОП: Все буде звільнено

Дмитро Гриниченко
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