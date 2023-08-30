Переговори про "мир" з РФ. Ексглава МЗС Литви: Агенти Путіна намагаються тиснути на Україну
30.08.2023, 14:38
Лінас Лінкявічюс (Фото: LIGA.net)
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що у світі активізувалися спроби примусу України до переговорів із Росією. Про це він написав у Twitter.
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За його словами, усіх агентів російського впливу кинуто у боротьбу для тиску на Київ щодо переговорів "про мир" з Росією.
Він зазначив, що такі переговори насправді означають легалізацію окупації українських територій.
"Відчувають, що зараз чи ніколи. Відповідь має бути "ніколи". Росія повинна зазнати невдачі", — заявив Лінкявічюс.
- 15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ з території України.
- 5 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, стартував саміт, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працюватимуть над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.
- Саміт завершився без підсумкового комюніке, але з "позитивними сигналами" від Китаю, писав Spiegel.
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