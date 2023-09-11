UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Эмоционально я готов к долгой войне. Но Путин не понимает, что он проиграет

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 10:28
Зеленский: Эмоционально я готов к долгой войне. Но Путин не понимает, что он проиграет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что эмоционально готов к долгой войне против России. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

По его словам, он не хочет думать о длительной войне, но именно к этому готовится. 

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия "сама по себе хрупкая", а диктатор Владимир Путин не понимает, что он проиграет в долгой войне. 

"Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проиграет", — резюмировал глава государства.

Читайте также: Контрнаступление. Посол Британии "не верит", что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийРоссиявойнавладимир путин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 