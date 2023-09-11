Зеленский: Эмоционально я готов к долгой войне. Но Путин не понимает, что он проиграет

Президент Владимир Зеленский заявил, что эмоционально готов к долгой войне против России. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

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По его словам, он не хочет думать о длительной войне, но именно к этому готовится.

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия "сама по себе хрупкая", а диктатор Владимир Путин не понимает, что он проиграет в долгой войне.

"Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проиграет", — резюмировал глава государства.

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