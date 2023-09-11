Зеленский: Эмоционально я готов к долгой войне. Но Путин не понимает, что он проиграет
11.09.2023, 10:28
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский заявил, что эмоционально готов к долгой войне против России. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.
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По его словам, он не хочет думать о длительной войне, но именно к этому готовится.
"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Россия "сама по себе хрупкая", а диктатор Владимир Путин не понимает, что он проиграет в долгой войне.
"Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проиграет", — резюмировал глава государства.
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- Глава МИД Кулеба: Россия ведет геноцидную войну. Надо победить ее на поле боя, потом – на переговоры.
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