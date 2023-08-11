Посол Украины: Нельзя сказать, что в США доминирует мнение "остановить РФ любой ценой"
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в Вашингтоне пока не доминирует мнение о том, что Россию в войне нужно остановить любой ценой. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.
"Путин, если захочет остановить войну, сможет сделать это быстро — отдаст приказ не стрелять, прекратить агрессию и выведет свои войска из нашей земли", — сказала Маркарова.
Она отметила, что сейчас в экспертной среде США гораздо меньше людей, которые говорят, что "Россия очень важна и Путину нужно дать возможность сохранить лицо".
"К сожалению, мы еще не можем сказать, что в Америке превалирует точка зрения, что Россия должна быть остановлена любой ценой и все ресурсы нужно сфокусировать на том, чтобы Украина победила. Однако за эти полтора года благодаря мужеству украинцев произошла значительная эволюция во взглядах американской элиты", — подчеркнула посол.
- По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до того, как Украина вступит в НАТО.
- В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.
- Начались переговоры с США о гарантиях безопасности. Госдеп назвал акценты.
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