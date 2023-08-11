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Посол Украины: Нельзя сказать, что в США доминирует мнение "остановить РФ любой ценой"

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 16:38
Посол Украины: Нельзя сказать, что в США доминирует мнение
Оксана Маркарова (Фото: EPA)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в Вашингтоне пока не доминирует мнение о том, что Россию в войне нужно остановить любой ценой. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

По ее словам, Украина постоянно говорит Белому дому о том, что нужно не ожидать каких-либо действий диктатора Владимира Путина, а концентрироваться на нуждах Сил обороны. 

"Путин, если захочет остановить войну, сможет сделать это быстро — отдаст приказ не стрелять, прекратить агрессию и выведет свои войска из нашей земли", — сказала Маркарова.

Она отметила, что сейчас в экспертной среде США гораздо меньше людей, которые говорят, что "Россия очень важна и Путину нужно дать возможность сохранить лицо". 

"К сожалению, мы еще не можем сказать, что в Америке превалирует точка зрения, что Россия должна быть остановлена любой ценой и все ресурсы нужно сфокусировать на том, чтобы Украина победила. Однако за эти полтора года благодаря мужеству украинцев произошла значительная эволюция во взглядах американской элиты", — подчеркнула посол.

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Дмитрий Гриниченко
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