Ермак утверждает, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2

Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что обещанные отдельными членами НАТО так называемые гарантии безопасности Украине на период ее вступления в Альянс, "лишены какой-либо теоретичности" и будут реально действенными после согласования. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, оценивая итоги саммита НАТО в Вильнюсе.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Ермак назвал результаты собрания лидеров НАТО "успешными" для Украины.

Он уточнил, что принятая странами Большой семерки совместная декларация о поддержке Украины (предусматривающая "гарантии"), – это рамочный документ, по которому будут заключены двусторонние договоры безопасности между официальным Киевом и отдельными странами-гарантами.

Подобные договоры (которых пока нет) будут предусматривать, по его словам, набор "конкретных инструментов и мер, которые должны быть применены в кратчайшие сроки" для обеспечения Украины всем необходимым при повторной попытке нападения России.

Читайте также: Глава Пентагона не сомневается, что Украина войдет в НАТО после войны

"Гарантии безопасности, которые Украина получит по результатам согласования декларации, лишены какой-либо теоретичности. В них учтен весь опыт нашей войны. Двусторонние договоры со странами-гарантами будут очень четко определять механизмы поддержки нашего государства", – заверил глава ОП.

СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом заверения безопасности, а не гарантии. Москва речь идет о следующем : "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН". Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Кучмой , президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором. Кравчук рассказывал , что Запад фактически поставил Киеву ультиматум. Документ содержит . Москва заявляет , что РФ "не нарушила" меморандум, так как Крым захватила без применения ядерного оружия. В тексте документа: "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, иникогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН".

Он заявил, что Украина уже начала работу по разработке формулировок для таких договоров. Какой шанс, что партнеры поддержат формулировки Киева, он не уточнял.

В военном плане страны-гаранты, полагает Ермак, будут поставлять оружие, оказывать помощь в развитии ОПК, обучении военных, а также сотрудничать по разведке и кибербезопасности.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.