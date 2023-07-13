Ермак утверждает, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2
Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что обещанные отдельными членами НАТО так называемые гарантии безопасности Украине на период ее вступления в Альянс, "лишены какой-либо теоретичности" и будут реально действенными после согласования. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, оценивая итоги саммита НАТО в Вильнюсе.
Ермак назвал результаты собрания лидеров НАТО "успешными" для Украины.
Он уточнил, что принятая странами Большой семерки совместная декларация о поддержке Украины (предусматривающая "гарантии"), – это рамочный документ, по которому будут заключены двусторонние договоры безопасности между официальным Киевом и отдельными странами-гарантами.
Подобные договоры (которых пока нет) будут предусматривать, по его словам, набор "конкретных инструментов и мер, которые должны быть применены в кратчайшие сроки" для обеспечения Украины всем необходимым при повторной попытке нападения России.
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"Гарантии безопасности, которые Украина получит по результатам согласования декларации, лишены какой-либо теоретичности. В них учтен весь опыт нашей войны. Двусторонние договоры со странами-гарантами будут очень четко определять механизмы поддержки нашего государства", – заверил глава ОП.
Он заявил, что Украина уже начала работу по разработке формулировок для таких договоров. Какой шанс, что партнеры поддержат формулировки Киева, он не уточнял.
В военном плане страны-гаранты, полагает Ермак, будут поставлять оружие, оказывать помощь в развитии ОПК, обучении военных, а также сотрудничать по разведке и кибербезопасности.
- 11-12 июля 2023 года проходил саммит НАТО в Вильнюсе. Альянс согласился убрать план действий по членству для Украины, но не дал приглашение и не обозначил никаких временных рамок.
- НАТО опубликовали совместное коммюнике из 90 пунктов, а страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до того, как Украина вступит в НАТО.
- LIGA.net вела онлайн-хронику с важнейшими событиями саммита.
- Секретарь СНБО Данилов так выразился об итогах саммита: "На мечтах россиян о Российской империи поставлен крест".
- После саммита WP написала, что Зеленский "разозлил" делегацию США на саммите. Вот как это прокомментировал Госдеп.
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